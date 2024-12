Bella Campos recusa título de influencer: 'Público veio através da atuação'

Por outro lado, a atriz ressalta o prejuízo que pode acontecer com o excesso de tempo nas redes sociais. "Acho que precisamos levar a vida com mais tranquilidade, com menos pressão e menos julgamento. Acho que muitas vezes essa nova geração que passa muito tempo na internet acaba ficando preso nisso, parece que, ali, é o único universo que existe, mas a vida está acontecendo agora, aqui fora, com a gente se conectando e se divertindo".

Acho que o maior conselho para quem está na internet é olhar um pouquinho para fora. Cara, se conecta com a sua mãe, liga para sua avó, fala com as crianças, sabe? A gente tem tanto a aprender uns com os outros e eu acho que, com essa hiperconexão, temos perdido um pouco disso. É uma coisa que eu tento sempre lembrar para quem está me seguindo. Bella Campos

Luau MTV

Bella Campos é apresentadora do Luau MTV Imagem: Reprodução/MTV

Bella recebeu a benção de Sarah Oliveira, que foi apresentadora do Luau nos anos 2000. "Tivemos uma conexão muito incrível, descobrimos várias coisas em comum. Estar aqui, hoje, foi uma energia muito boa, traz essa conexão do que isso representa para uma geração e do que pode ser para a próxima geração. Ser a porta-voz disso é uma coisa muito importante e eu fico muito feliz de ter recebido essa honra e confiança de estar ali".

Também presente no papo, Sarah disse que Bella tinha algo que a encantava. "Ela acredita muito nela. Isso eu acho muito bonito [...] Ela é mais novinha, mas, ao mesmo tempo, é tão madura. Ela acredita muito naquilo que faz".