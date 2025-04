Astro mirim de 'Sexto Sentido' foi pego com cocaína e xingou policial

Osment ficou "irritado" após funcionários do resort pararem de servir bebida a ele. Uma testemunha diz ao policial que o serviço de bebida foi interrompido após o ator derrubar uma bebida. Depois, ele tentou subir em um teleférico de esqui, mas foi impedido pelos funcionários, que decidiram chamar a polícia.

Em nota à imprensa, Osment pediu desculpas pelas palavras ofensivas. "Eu estou absolutamente horrorizado com meu comportamento. Se eu soubesse que usei essa linguagem vergonhosa em meio a um apagão, teria me manifestado antes. Os últimos meses de perda e deslocamento me deixaram destruído emocionalmente", disse. Osment teve sua casa destruída nos incêndios que aconteceram na Califórnia, em janeiro.

Isso não é desculpa para usar essa palavra nojenta. Do fundo do meu coração, eu peço desculpas para todos que machuquei. O que saiu da minha boca foi um lixo sem sentido. Eu decepcionei a comunidade judia e isso me deixa arrasado. Eu não peço o perdão de ninguém, mas prometo reparar meu erro horrível. Haley Joel Osment