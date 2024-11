Globo usa número de seguidores de atores para vender patrocínio nas novelas

Maisa é o grande destaque da trama que estreia na segunda-feira (4), com mais de 48 milhões de seguidores apenas no Instagram. Emissora ainda destaca os 14 milhões de fãs da atriz no Facebook, 13 milhões no X, 19,9 milhões no TikTok e 5,7 milhões no YouTube, além de associá-la a diferentes nichos: Mídia & Notícias, Moda & Estilo, Comidas & Bebidas, Programas de TV, Beleza e Esporte & Fitness. É a atriz mais detalhada no plano comercial.

Outros nomes também aparecem, como Lilia Cabral (3,8 milhões de seguidores no Instagram), Fábio Assunção (2,8 milhões no Instagram), Pedro Novaes (mais de 500 mil somando Instagram e TikTok) e Duda Santos (mais de 400 mil somando Instagram e TikTok).

A faixa das 7, que exibe atualmente "Volta por Cima", é a única que não destrincha os números de seus atores no plano comercial. A trama de Claudia Souto é protagonizada por Jéssica Ellen e Fabricio Boliveira.

Influência: tendências do mercado

Personalidades da TV sempre foram influenciadores, apesar de ser uma palavra popularizada recentemente, pontua Fátima Pissarra, fundadora e CEO da Mynd em entrevista a Splash. Uma personagem de novela, por exemplo, poderia influenciar a compra de um brinco —o que acontece atualmente nas redes "de forma mais abrangente e real".