Sean "Diddy" Combs perde tentativa de adiar julgamento por tráfico sexual

Por Luc Cohen

NOVA YORK (Reuters) - Um juiz dos Estados Unidos negou nesta sexta-feira o pedido de Sean "Diddy" Combs para adiar em dois meses seu julgamento por tráfico sexual.

O juiz distrital dos EUA Arun Subramanian disse que o magnata do hip-hop fez o pedido muito perto do julgamento. A seleção do júri está programada para começar em 5 de maio, com as alegações iniciais em 12 de maio.