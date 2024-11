Com Falcão, L7 e Bella Campos apresentando, veja trailer do novo Luau MTV

A MTV e a Corona divulgaram as primeiras imagens do Corona Luau MTV, além da setlist do retorno do programa, que estreia no dia 12 de dezembro, às 20h30.

Num feat inédito, Marcelo Falcão e L7nnon cantam juntos no Luau, filmado em Preá (CE). Sob o comando de Bella Campos, o especial contará ainda com Pedro Scooby apresentando bastidores, além da participação especial de Sarah Oliveira entrevistando os artistas musicais.

O Corona Luau MTV estará disponível na Pluto TV (on demand), na MTV e no YouTube da MTV Brasil.