Conto de George R. R. Martin vira filme com Milla Jovovich

Milla elogia o profissionalismo do diretor. "Ele tem artistas que criam cada cena, então ele tem páginas e páginas, quase uma história em quadrinhos. É muito bonito", diz. "Quando você chega no set com o Paul, ele já fez a maior parte do trabalho".

Paul é uma das pessoas mais talentosas que eu conheço, e acho que foi assim que construímos uma relação tão duradoura, como casal, como parceiros e como artistas. Nos entendemos e somos apaixonados pelo que fazemos. Milla Jovovich