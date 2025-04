Sobre o que é 'O Agente Secreto', filme de Wagner Moura na lista de Cannes

"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura, está na seleção oficial de Cannes e terá sua estreia mundial no festival francês.

Sobre o que é o filme?

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho nas gravações de 'O Agente Secreto' Imagem: Victor Jucá

"O Agente Secreto" é um thriller ambientado no Brasil de 1977. "Esse filme é resultado de um desejo grande de continuar filmando o Brasil e o Recife, desta vez no contexto histórico do mundo de 50 anos atrás, de um Brasil do passado. Eu também tinha vontade de fazer um filme de mistério e de suspense, em que o Recife fosse o cenário principal", conta Kleber Mendonça Filho.