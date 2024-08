Quem é Tom Bombadil, personagem de 'Senhor dos Anéis' que nunca apareceu

A segunda temporada de "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder" chega ao Prime Video e traz uma grande novidade para os fãs da obra de JRR Tolkien: a primeira representação em audiovisual de Tom Bombadil.

Quem é Tom Bombadil

Ele é um personagem coadjuvante dos livros da série "O Senhor dos Anéis". A primeira aparição acontece logo no primeiro volume, "A Sociedade do Anel", quando Frodo Bolseiro e companhia encontram Bombadil na Floresta Velha. Na sequência, os hobbits entram em conflito com o Velho Salgueiro. Bombadil canta uma canção que acalma a árvore e salva os personagens.

Depois, Bombadil aparece novamente quando os hobbits são capturados por espíritos do mal, conhecidos como Criaturas Tumulares.