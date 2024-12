'O pai tá on!': Como dubladores colocaram o molho brasileiro em 'Moana 2'

"Moana 2" chegou aos cinemas brasileiros e está fazendo um grande sucesso: a animação bateu o recorde de bilheteria de um filme do The Walt Disney Animation Studios de todos os tempos no Brasil e no mundo, ultrapassando "Frozen 2". Além da história que emociona adultos e crianças, o filme conta também com uma importante equipe de dublagem, encabeçada por Any Gabrielly, 22, a voz de Moana, e Saulo Vasconcelos, 50, o Maui em português. No original, a protagonista é interpretada por Auli?i Cravalho, já o semideus, por The Rock.

Em entrevista exclusiva a Splash, os artistas contaram do processo de trazer o filme para mais perto do público brasileiro. Para isso, foram adicionadas expressões comumente usadas por brasileiros, como "o pai tá on", dito pelo semideus, ou "cachinhos", maneira carinhosa como o personagem chama Moana.