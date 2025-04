Viola Davis 'briga melhor que Bruce Willis' em 'G20', brinca diretora

Viola, obviamente, com seus Oscars e todos os seus prêmios, é uma mulher que tem uma profundidade tremenda na forma como encara os momentos e seus personagens. Mas nunca a tínhamos visto assim. Alguém que briga melhor que Bruce Willis nos filmes. Então é uma mistura de Sylvester Stallone com Bruce Willis e Harrison Ford. Tudo isso com uma performance de Oscar. É algo espetacular.

Patricia Riggen

A diretora conta que a cena mais difícil de filmar foi a última, em que há um confronto em um helicóptero. "Definitivamente, foi a última. É um helicóptero real, não é de efeitos visuais. É como se fosse um ônibus que você tem que girar e fazer se mover, não só horizontalmente, mas também verticalmente, e que se mova sobre uma plataforma. Tudo isso com os atores dentro. Isso fez dessa cena a mais difícil de todas, mesmo que pareça fácil."

Viola Davis e Patricia Riggen durante visita ao Rio de Janeiro para divulgar 'G20' Imagem: Amanda Melo/Prime Video

Drama familiar

"G20", no entanto, quer ir além das sequências de ação. Era um desejo da própria Viola que o longa também emocionasse, conta Patricia para Splash. "Viola eleva tudo a outro patamar. Normalmente, em um filme de ação, não importa tanto o personagem nem a história, mas para a Viola isso era importante. Então precisávamos trabalhar com ela, entender quem era essa pessoa, o que estava em seu coração, quais eram seus medos, suas inseguranças."

A diretora lembra as trocas de mensagens e idas à casa da atriz durante o final de semana para falar do roteiro quando Viola "não encontrava as informações que precisava o roteiro". "Houve improvisos da Viola. Eu anotava tudo e, de repente, ela aparecia com uma coisa, com uma ideia muito forte, poderosa e bonita, que está em uma das cenas em que ela está com o primeiro-ministro da Inglaterra, quando confessa o que há por trás da fotografia que tiraram dela e o que aquilo realmente significou para ela. Isso foi algo que a Viola descobriu da personagem e que depois passou a nortear todo o arco dela".