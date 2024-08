Identidade de Sauron em 'Anéis de Poder' foi segredo até para ator do vilão

No desenvolvimento, logo pensamos em não contar ao público quem era o Sauron. E conseguimos manter o segredo.

A produção foi desenvolvida de maneira a criar dúvidas no público. "Ela foi desenhada para o espectador pensar: 'é este', 'não, é este'. Temos muito orgulho de ter conseguido manter o mistério até o final, pois também nos ajudou na campanha de marketing. Mas, até hoje, aparece alguém dizendo que já tinha percebido", contou J.D. Payne.

Foi difícil de mantermos o segredo escondido. Isso pedia muita disciplina e foi bastante desafiador. Até mesmo frustrante. Mas chegamos lá!

A verdadeira identidade de Sauron foi revelada ao final da primeira temporada de 'Anéis de Poder' Imagem: Divulgação/ Prime Video

A revelação pegou até mesmo o ator Charlie Vickers de surpresa. "Quando me mudei para a Nova Zelândia [onde os episódios foram gravados], eu só pensei que seria Halbrand, um cara do sul da Terra-Média. Comecei a ouvir rumores, com algumas pessoas suspeitando que ele poderia ser o Sauron, mas não tinha certeza. Fui enganado", brincou o ator em entrevista a Splash.