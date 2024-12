Estrela do OnlyFans conta que está grávida do 'meio-irmão': 'Nosso milagre'

A estrela do OnlyFans Scarlet Vas, 28, revelou que está grávida de seu "meio-irmão", Tayo Ricci, 27.

O que aconteceu

O casal está à espera do primeiro filho. Eles compartilharam o momento da descoberta com os seguidores, desde o primeiro teste de gravidez, até os exames de ultrassom. "Bebê Ricci. Nosso milagre de Natal", disseram eles em um vídeo no Instagram.

Scarlet e Tayo têm dividido uma série de registros da gestação nas redes sociais. "Vamos ter uma menina. Mal posso esperar para conhecê-la", disse a criadora de conteúdo.