Estrela de novela faz sucesso com fotos sexys após casar com meio-irmão

Scarlet Vas, 28, que foi estrela na série australiana' Neighbours', deixou a produção em 2018 e passou a fazer sucesso na plataforma de conteúdo adulto para assinantes, OnlyFans.

O que aconteceu

A atriz disse que tem um ganho mensal de US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão na cotação atual).

Scarlet conta com a ajuda de seu meio-irmão e também criador de conteúdo sexy Tayo Ricci - com quem ela se casou no final do ano passado.