'Oscar' do mercado erótico homenageia Cadillac e Silvetty Montilla

Madame Fermans, dominadora profissional e criadora de conteúdo, e Casper, marido e sub da dominadora. Imagem: Keiny Andrade/UOL

O evento reuniu celebridades do mundo fetichista. Marcaram presença criadores de conteúdo Madame Fermans e seu marido e submisso, Casper, e o vencedor do último Mister Fetiche 2025, Renan Alves, além de empresários do ramo. A ganhadora do prêmio de melhor marca de cosméticos, INTT, revelou uma parceria com a atriz Deborah Secco. O novo produto será lançado na feira Íntimi Expo 2025, que acontecerá do dia 21 a 23 de março, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

O tapete vermelho recebeu a estrela de filmes adultos. Emme White, a Audilene Lima, criadora de conteúdo adulto e sexologa, Mel Fire, atriz e fundadora da produtora de filmes Fire, Heitor Werneck, ativista, criador de conteúdo e um dos responsáveis pela Parada Gay de SP, Agatha Ludovino, atriz e criadora de conteúdo adulto e o ator, músico e apresentador Nego Catra, marcaram presença.

Mel Fire, atriz e fundadora da produtora Fire

Destaque da noite ficaram para quem trilhou o caminho até aqui e abriu as portas para as discussões sobre sexualidade, como Rita Cadillac. Ganhadora do prêmio de Símbolo Nacional da Sensualidade, Rita Cadillac, 70.