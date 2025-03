Oito famosos que se jogaram no OnlyFans e outros sites +18 e você não sabia

Cristina Mortágua

Cristina Mortágua

Ex-apresentadora do quadro Rala Peito no Domingão do Faustão e do Charme da Bola na extinta TV Educativa do Rio, Cristina tem um perfil adulto desde 2023. "Quando me proponho a fazer algo, minha entrega é 100%. Não faço nada meia boca. Sou virginiana e gosto de excelência em tudo o que me disponho a fazer", escreveu ela no Instagram ao anunciar seu OnlyFans com uma foto dos pés.

Lily Allen

Lily Allen

A cantora britânica vende fotos dos pés no OnlyFans. A estrela da música já disse faturar mais com a plataforma do que com lucros de suas músicas no Spotify.