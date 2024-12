Veja famosos que optaram por morte assistida devido a doença incurável

O poeta optou pela morte assistida assim que recebeu o diagnóstico de mal de Alzheimer, já desgostoso com os efeitos da doença em sua rotina. "Exceto os amigos mais íntimos, como vocês, não mais reconheço muitas pessoas que encontro na rua e com as quais já convivi. Não consigo mais escrever bons poemas nem bons ensaios de filosofia. Não consigo me concentrar nem mesmo para ler, que era a coisa de que eu mais gostava no mundo", lamentou, em carta deixada aos amigos.

Cicero se submeteu à morte assistida acompanhado por seu marido, Marcelo Pires. O escritor fez uma última viagem na companhia de Pires por Paris, na França, em outubro de 2024. Em seguida, ele realizou o procedimento na Suíça, no dia 23 de outubro.

Jean-Luc Godard

Jean-Luc Godard Imagem: The Image Gate/Getty Image

Diretor franco-suíço, Godard optou pelo suicídio assistido para poder "morrer dignamente", conforme o assessor dele, Patrick Jeanneret, disse ao jornal francês Libération. Relatório médico do diretor apontou que ele sofria de "múltiplas patologias incapacitantes". Ele morreu em setembro de 2022.