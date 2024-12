'Calígula': de escândalo erótico a drama histórico redescoberto; entenda

Búrigo diz que a série também retrata cenas "perfeitas", com cirurgias e cortes que deixam os espectadores "vidrados".

Segundo Cláudia, a preparação para tais cenas foi "muito intensa". "A gente ficou aprendendo a suturar, passamos um dia num hospital de São Paulo fazendo uma vivência, aprendendo os primeiros socorros, aprendendo a entuba", lembra. "Ganhei o kit de sutura e eu ainda tinha que aprender a suturar com a mão esquerda, porque a doutora Mancini é canhota".

