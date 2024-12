Urach e Ana Akiva fizeram sexo por 8 horas, diz ex-pastora evangélica

Ana Akiva ganhou, recentemente, o prêmio de Influencer +18 - Polêmica do Ano. Ela se destacou ao criar um 'confessionário +18' e distribuir 'penitências picantes' para seus assinantes. "Na próxima, vou gravar o confessionário com a Andressa, vai ser uma pegada mais hard e dominadora. Vamos produzir ainda uma cena mais temática, uma sátira da hipocrisia que rola na igreja. Os nossos fãs pedem muito isso. E já fiz o convite para gravarmos fora do Brasil, rodar alguns países e viver aventuras juntas. Gostamos do perigo, do ousado e da adrenalina".