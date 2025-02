Influencer oferece serviço de faxina pelada por até R$ 5 mil: 'Exclusivo'

Criadora de conteúdo adulto, Ellen vai além das plataformas +18 como OnlyFans e Privacy Imagem: Reprodução / Internet

Modelo, que se intitula no Instagram como "a empregada mais polêmica do Brasil", garante que tem feito bastante sucesso e está com a agenda lotada. Para ter "o serviço de limpeza mais exclusivo do Brasil" é preciso desembolsar ao menos R$ 2 mil. Por esse valor, a faxina é feita de lingerie, com direito a "pedidos especiais".

Pacote intermediário com limpeza de topless, "totalmente sem blusa" e "pedidos especiais" sai por R$ 3 mil. Ellen também faz a limpeza completamente nua por R$ 5 mil e o pacote inclui zero roupas, além de realizar desejos do cliente.

Ellen impõe algumas regras aos clientes. Ela diz que não são permitidos "toques inapropriados", ou seja, sem contato físico, apenas faxina. Modelo também veta "propostas indevidas" e ela garante que a "privacidade é mútua".

Serviço exclusivo atraiu a atenção dos famosos. Segundo Ellen relatou, personalidades como jogadores de futebol e humoristas têm contratado sua faxina.