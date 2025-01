David Cardoso diz que ganhou em 1 ano de OnlyFans salário de 25 anos de SBT

David Cardoso Jr. revelou que faturou em um ano com seu perfil no OnlyFans o equivalente a 25 anos trabalhando em A Praça É Nossa, do SBT.

O que aconteceu

Cardoso, que trabalha no humorístico do SBT, disse faturar mais na plataforma do que na emissora criada por Silvio Santos. "No OnlyFans [ganho bem], na Praça, não. Um ano de OnlyFans equivaleu a 25 anos de Praça É Nossa, te juro por Deus", declarou em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

Ator afirmou que o site adulto lhe proporcionou segurança financeira. "O OnlyFans dá muito dinheiro. É um dinheiro que eu nunca tive na vida. Hoje eu pago no débito, não me preocupo mais. Tenho meu carro, faço viagens internacionais, fiquei três meses na Europa".