Luiza Ambiel grava conteúdo com ex de Urach: 'Me deu trabalho'

A ex-banheira do Gugu e ex-A Fazenda retribuiu o elogio e a performance do rapaz 32 anos mais jovem: "Eu digo o mesmo. Esse menino me deu trabalho, fez coisas que eu...", falou Ambiel, sendo interrompida por uma gargalhada de Kylian.

Ao som de Sérgio Reis com a música "Panela Velha", Kylian postou foto com Ambiel e escreveu: "Me deu um chá hahaha".