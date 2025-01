Musa do OnlyFans diz que famoso jogador pediu orgia com 22 homens

Bonnie Blue, 25, influenciadora e modelo do OnlyFans, contou ter sido contatada por um jogador do Liverpool que queria organizar uma orgia.

O que aconteceu

Em participação no podcast 'One Night with Steiny', ela disse que o astro do clube inglês, que não teve o nome revelado, queria passar uma noite com outros 22 homens. "Ele me mandou uma mensagem dizendo: 'Ouvi dizer que você dormiu com 22 homens. Estou com bastante inveja'. Na época, eu brinquei: 'O quê? Eu com 22 caras?'. Ele me disse que queria que eu organizasse um encontro com 22 caras para ele".

De acordo com o jornal Daily Mail, não há jogadores que assumiram ser gays ou bissexuais na Premier League, principal campeonato inglês. "Sim, obviamente as pessoas não falam sobre serem gays ou bissexuais no futebol", argumentou Blue.