Ex-affair de Neymar é banida de plataforma por ter a vagina 'perfeita'

Em 2024, Fernanda, que foi apontada como ex-affair de Neymar Jr., 32, venceu o concurso que elege a 'vagina mais linda do Brasil'. A modelo, apesar de ter perfis em outras plataformas, como o Privacy, prevê os prejuízos futuros. "Acho que vou deixar de ganhar uns R$ 40 mil por dia. Estou postando tudo no Privacy, quem quer me ver não vai passar vontade [risos]. Agora vou voltar a gravar com outros criadores e famosos, inclusive fiz uma cena com um funkeiro famoso. Quem sabe não rola collab com alguém da própria Fazenda".