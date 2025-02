MC Mirella, Luiza Ambiel e Mari Ávila: os perfis mais acessados na Privacy

Mari Ávila: Com R$ 5 milhões faturados, Mari Ávila mantém sua posição como referência no mercado de conteúdo exclusivo. Sua abordagem autêntica e inovadora no universo erótico a tornou uma das criadoras mais influentes da plataforma.

Luiza Ambiel: A eterna musa da "Banheira do Gugu" conquistou a quarta posição do ranking. Apostando em conteúdos exclusivos, Luiza atraiu atenção da mídia ao revelar detalhes sobre suas preferências e fetiches, ampliando sua base de assinantes.

Martina Oliveira: Conhecida como "Beiçola da Privacy", Martina se destacou com um faturamento de R$ 5 milhões. Com um conteúdo ousado e criativo, ela rapidamente conquistou um grande público e garantiu seu espaço no ranking.