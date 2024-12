Os três sonhos que Senna revelou para Galisteu nos últimos anos de vida

Em 2000, a ex-modelo Marcella Prado atribuiu à paternidade da filha a Ayrton. Os exames de DNA realizados à época, porém, deram negativos.

Senna não conheceu a Disney, nos EUA. Adriane Galisteu revelou que ele vivia intensamente o trabalho e não tinha o hábito de tirar férias no exterior. Quando estava no país, Ayrton costumava se refugiar com a família e amigos na sua mansão em Angra, na região sul do estado do Rio de Janeiro.

Ele vivia para o trabalho dele. Nas férias dele, ele vinha para Angra, que ele adorava. Ela saia do circuito da Europa e vinha para Angra e ficava lá. Tanto que ele morreu sem conhecer a Disney, que era o sonho da vida dele. Foi o primeiro lugar que eu fui depois da morte dele. Primeiro dinheiro que ganhei, eu peguei minha mãe e fui para a Disney. Não dá para acreditar que um homem desse tamanho sonhava em conhecer a Disney e nunca pisou lá.

Adriane Galisteu, em entrevista ao UOL em 2021

Ayrton Senna conquistou três títulos na Fórmula 1 (1988, 1990 e 1991). Ao todo, foram 41 vitórias, 65 poles positions e 80 pódios. O brasileiro disputou 161 GPs durante 11 temporadas —guiando os carros da Toleman, Lotus, McLaren e Williams.

Episódios de "Senna" estão disponíveis na Netflix. Em seis capítulos, produção detalha início do brasileiro no automobilismo e termina com a morte do piloto.