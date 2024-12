Cenas de sexo são exibidas à tarde na Globo com 1º capítulo de 'Tieta'

A atriz Claudia Ohana, que vive Tieta na primeira fase da trama, foi muito elogiada. "Simplesmente Claudia Ohana fazendo história sem precisar de uma primeira fase com vários capítulos pra brilhar como sempre faz, merece toda a aclamação e reconhecimento por ter feito uma Tieta tão icônica e memorável quanto a da própria Betty Faria", afirmou uma fã. "Mal posso acreditar que estou ouvindo Cláudia Ohana berrar em plena cinco da tarde", comemorou uma outra.

No primeiro capítulo, Tieta leva uma surra do próprio pai em praça pública e é expulsa da cidade. "Claudia Ohana considera essa cena da Tieta levando surra do pai em praça pública a mais difícil na qual gravou pra novela", relembrou uma telespectadora. "A cena da Tieta apanhando do pai e sendo expulsa de Santana do Agreste tem mais emoção que qualquer coisa das novelas atuais", escreveu outra.

Além disso, as cenas de sexo de Claudia Ohana com Herson Capri não foram cortadas nesse primeiro capítulo da reprise. "A Tieta com o Herson Capri beijando o corpo dela inteiro e sem paciência pois já quer ir logo pra meteção", brincou uma telespectadora. "Tieta na cama pela quarta vez em 10 minutos de novela", analisou outro.

A tieta com o puto do herson capri beijando o corpo dela inteiro e sem paciência pq já quer ir logo pra meteção kkkkk aproveita, menina #Tieta pic.twitter.com/TTsPycUEFb -- jOsEpH ? (@josephstear) December 2, 2024

As cenas de hot em #Tieta passando mais lisas à tarde do que os picotes em #ManiaDeVocê à noite, EU AMOOOO KKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/cvj0NpB2jp -- Platinado da Berta (@tiachickaa) December 2, 2024