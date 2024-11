Quem é quem em 'Tieta'? Relembre personagens da novela que será reprisada

Zé Esteves (Sebastião Vasconcellos) em 'Tieta' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Tonha (Yoná Magalhães) - A segunda mulher de Zé Esteves, com quem teve somente uma filha, Elisa. Pouco mais velha do que Tieta, sua única amiga. Nas raríssimas vezes que é escutada, demonstra bom senso e bondade.

Timóteo (Paulo Betti) - Marido de Elisa, dono de uma loja de tecidos que herdou do pai. Como a mulher, é vagamente infeliz. Nostálgico da boemia, a qual renunciou com o casamento, manteve um único vínculo com essa: continua sendo um dos quatro Cavaleiros do Apocalipse, que se reúnem no Bar do Crescente para torneios de bilhar.

Elisa (Tássia Camargo) - Irmã mais nova de Tieta e Perpétua, filha de Tonha Tem sonhos românticos e eróticos com os galãs por quem se interessa. Leva, com profundo desgosto, uma vida regrada com o marido Timóteo (Paulo Betti), amante famoso na época de solteiro, com ela só pratica o trivial. Tem o sonho de ir para São Paulo, com ou sem o marido.