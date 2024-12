Casal inusitado passa maior perrengue da vida na reta final de 'Alma Gêmea'

Nos capítulos finais da novela "Alma Gêmea" (Globo), Olívia (Drica Moraes) e Vitório (Malvino Salvador) passam o maior perrengue após fazerem as pazes.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após revelar que Vitório era seu noivo secreto, Olívia se reconcilia com seu amado no meio de toda a cidade que está em seu restaurante para sua festa de noivado. Ainda nos braços um do outro, o cozinheiro diz que sua amada vai à falência por causa da gastança com a festa de noivado, que conta apenas com comidas caras, como caviar e lagosta.