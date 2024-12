Ator nu, data do AI-5, gravação às pressas: 9 fatos curiosos de 'Tieta'

Uma das novelas mais assistidas da história da TV brasileira, "Tieta" retorna à Globo nesta segunda-feira (2), no Vale a Pena Ver de Novo. Splash compilou as principais curiosidades do folhetim, original de 1989, de acordo com dados do portal Memória Globo.

As principais curiosidades sobre 'Tieta'

Protagonista da trama, Betty Faria revelou que foi ela quem negociou a compra dos direitos da obra de Jorge Amado, "Tieta do Agreste". Segundo ela, o intuito no começo era fazer uma minissérie independente, dirigida por Roberto Talma, para ser exibida na Globo.