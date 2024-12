Do romance clássico ao fenômeno do TikTok: 5 livros para aquecer o coração

Numa São Petersburgo do século 19, um homem cheio de sonhos e pensamentos conhece Nástienka, jovem que sofre com desilusões da vida. Os encontros que estão no centro da história acontecem nas tais noites brancas, quando, durante o verão, alguns dias permanecem claros ao longo de suas 24 horas. O vislumbre do amor faz com que o rapaz sonhador acredite que sua vida poderia ser merecedora de coisas maravilhosas.

"Modern Love: Histórias reais de amor, perda e redenção", de Daniel Jones (Rocco, tradução de Ana Rodrigues)

Fernanda Talarico - Este livro é um daqueles para lembrar que o amor existe e se apresenta de diferentes maneiras. As histórias aqui presentes mostram ao leitor que nem tudo são flores; podemos lidar com lágrimas, frustrações e dores. E tudo bem, porque o amor faz parte disso tudo. Confesso que chorei em diversos textos, principalmente naqueles que fogem da ideia de contos de fadas e de que tudo termina bem —os mais reais.

A obra reúne os relatos mais memoráveis da coluna Modern Love, do jornal The New York Times, e que inspirou a série homônima do Prime Video.