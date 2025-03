Foreman x Ali: a maior das lutas e um livro que não merece ser esquecido

"Quatro direitas pesadas e só meio abafadas, contundentes como os golpes desferidos contra o saco, duas contra a cabeça, depois duas no corpo, chocando-se contra Ali mesmo seguro por este, e era evidente que os socos estavam doendo. Ali saiu das cordas no abraço mais determinado de sua vida, as duas luvas presas atrás da nuca de Foreman. Os brancos dos olhos de Ali exibiam o aspecto vidrado de um soldado em combate que acaba de ver um braço desmembrado voar pelo céu após uma explosão. Que tipo de monstro era aquele?"

Norman Mailer anda esquecido. Ao lado de gente como Gay Talese, Tom Wolfe e Joan Didion, é um dos grandes nomes dos Estados Unidos quando o assunto é não ficção narrativa ou jornalismo literário. Dentre seus prêmios estão dois Pulitzers, vencidos em 1969 e 1980.

O boxe também está em baixa. Foi surrado pelo vale-tudo. Na literatura, segue fazendo sucesso como metáfora —a ideia do conto vencer por nocaute; o romance, por pontos. Imagens quase sempre usadas por gente que nunca chegou nem perto de sentir o que é um nocaute.

Já treinei muay thai. Apesar de ter o chute com a perna esquerda como golpe mais forte, a parte do boxe era a de que mais gostava. Às vezes tenho saudades de atar os punhos, vestir luvas, morder o bucal e trocar meia dúzia de bordoadas. É uma parte da vida tão esmaecida como parece ser o boxe nos dias de hoje.

E George Foreman, convenhamos, também não estava entre os atletas mais lembrados. Sua morte espantou alguns; supunham que o pugilista já estava morto. Outros tantos o reconheciam mais pelas chapas de esquentar carne —me recuso a chamar aquilo de churrasqueira— do que pelos seus feitos no ringue, dentre eles dois títulos mundiais dos pesos-pesados e a medalha de ouro nas Olimpíadas da Cidade do México, em 1968.

Em 1974, Foreman foi ao Zaire, hoje República Democrática do Congo, para enfrentar uma divindade da história do esporte: Muhammad Ali. Em jogo, muito mais do que um título mundial. No ringue, trocaram duros sopapos homens que representavam formas diferentes de enxergar e de se posicionar num mundo marcado por Guerra Fria, invasão do Vietnã e movimentos pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos, país natal de ambos.