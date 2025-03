Aquecendo para o Brasileirão: veja 5 dicas de livros sobre futebol

"Páginas Sem Glória", de Sérgio Sant'Anna (Companhia das Letras)

Rodrigo Casarin - Reunião de contos no qual o texto de destaque (uma novela, na verdade) também dá nome ao livro e fala sobre futebol. Na narrativa, Sérgio, gigante da nossa literatura, apresenta ao leitor José Augusto do Prado Fonseca, o Conde, jogador bom de bola que é descoberto no futebol de areia e ganha uma chance no Fluminense.

No entanto, mais preocupado em se divertir do que em levar o jogo a sério, a carreira do craque toma um rumo bem aquém do imaginado. "Pensei na beleza e na graça do lance. Não é para isso que as pessoas vão ao futebol? Para ver o espetáculo?", diz o boleiro após um lance crucial de sua jornada, em uma espécie de resumo de sua personalidade.

"Futebol & Guerra: Resistência, Triunfo e Tragédia do Dínamo na Kiev Ocupada pelos Nazistas", de Andy Dougan (Zahar)

Gustavo Setti - O livro fala sobre um grupo de jogadores do Dínamo de Kiev, um dos melhores da Europa no pré-segunda guerra, que formou um novo time e enfrentou uma equipe da força aérea alemã sob ameaças de morte durante a ocupação nazista.