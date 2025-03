Morre aos 85 anos a escritora Heloisa Teixeira, importante nome do feminismo brasileiro

Nos últimos anos, vinha trabalhando com o foco na cultura produzida nas periferias das grandes cidades, no feminismo, bem como no impacto das novas tecnologias digitais e da internet na produção e no consumo culturais.

Heloisa foi eleita imortal da ABL - a 10ª mulher a receber o título - em abril de 2023, ocupando a cadeira 30, antes pertencente à escritora Nélida Piñon.