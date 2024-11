Graci diz que Zezé a impediu de desistir de engravidar: 'Temos uma família'

Importância de Zezé na gravidez

A decisão de tentar a fertilização in vitro veio após a vasectomia de Zezé, realizada há 12 anos. Foram cinco anos de tentativas e frustrações, mas Graciele destaca como o processo fortaleceu a relação do casal. "Deus é perfeito. A gente questiona muito quando passamos por um processo que não dá certo. Passei por seis tentativas que não deram certo, mas elas nos amadureceram. Zezé me apoiou e valorizou muito mais essa gravidez."

Mesmo com a agenda de shows de Zezé, o casal valoriza momentos caseiros e acredita que essa mudança de rotina será ainda mais intensa com a chegada da filha. "Ficamos mais reservados. Hoje somos mais caseiros, mais família, de valorizar os momentos com a família. Tenho certeza que quando ela nascer vai mudar mais ainda isso."

Graciele Lacerda descreve a chegada de Clara como a realização de um grande sonho: construir uma família ao lado de Zezé Di Camargo. Enquanto ela se prepara para seu primeiro filho, o cantor, que já é pai de três filhos de outro relacionamento, compartilha com a esposa a alegria de um amor que agora ganha novo significado.

Agora temos a nossa família. [Clara] É o fruto do nosso amor, do que vivemos, do que é o nosso relacionamento, do que prezamos. Ela está vindo para abençoar tudo isso. Por isso falo que ela foi muito planejada, abençoada. Deus mandou na hora certa.

* O jornalista viajou ao Cruzeiro do Zezé a convite da organização.