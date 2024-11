Gilsão define alvo em peoa para roça de A Fazenda: 'Tem que ser ela'

Gilson de Oliveira apontou Flor Fernandez como o alvo ideal para a próxima roça de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Gilson, Sidney e Juninho analisaram o jogo de Flor e criticaram a peoa. Gilson definiu a peoa como alvo.

Sidney: "Por valores e princípios, ele [Albert] tem embates, como a gente, com o lado de lá. Só que, na prática do jogo, essa questão da Flor no meio do caminho, e ele protegendo a Flor, ele acaba atirando na gente também. Porque, às vezes, a gente não consegue chegar nele porque ela está no meio do caminho".