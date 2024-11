A Fazenda: 5 momentos marcantes da cabine de descompressão de Fernando

Hipocrisia?

Fernando também foi questionado por Lucas Selfie sobre ter classificado Sacha como sociopata e reclamado quando Gizelly o havia "diagnosticado". "Pode ter sido sim hipócrita da minha parte. Mas é aquela coisa que eu disse, do Sacha sempre manipular as pessoas a fazerem as coisas com ele. Eu errei, na hora que eu estava nervoso."

Nuvem de falas

O chef de cozinha também viu uma "nuvem" com algumas de suas falas consideradas problemáticas no programa. Fernando disse se arrepender de algumas, como de ter insinuado que Yuri poderia ficar com Sacha bêbado.

A Fazenda 16: Fernando vê "nuvem" de falas consideradas problemáticas Imagem: Reprodução/PlayPlus

Tramou expulsão de Luana?

Fernando também falou sobre ter dito que Luana poderia ser expulsa se o segredo dela fosse revelado. "Era uma estratégia. Ela me ameaçou aqui dentro. Eu falei que se revelassem o segredo que tanto falam que existe, ela seria capaz de bater em alguém. Ela ia perder a cabeça. Eu não fiquei em cima do Zé Love enquanto ele estava no chão chamando ele de Zé Lúcifer."