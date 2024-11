Flora sugere que rivais continuam no jogo porque vencem provas: 'Salvação'

Flora Cruz compartilhou seus pensamentos sobre o "sucesso" de seus adversários em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

A peoa conversou com Juninho sobre Sacha, Luana, Gui e Yuri enquanto realizava o trato dos animais. Flora apontou que, para os adversários, vencer provas tem sido a única estratégia para mantê-los no reality show.

Flora: "O jogo está se repetindo muito porque está sempre a mesma coisa, e [eles estão] sempre com o poder maior. Por que a gente tem a sensação de que eles estão mandando no jogo, eliminando um por um, articulando coisas incríveis... não é isso. Eles estão com o poder. Eles, na maioria das vezes, pegam o fazendeiro e o lampião. A gente dá o sangue pelo lampião e tenta se salvar, mas, na maioria das vezes, eles estão com o lampião. Por isso a gente está tendo essa sensação de que a gente está sendo movimentado, sabe?".