Sapato usado por Judy Garland em 'O mágico de Oz' será leiloado; veja valor

O par de calçados produzidos há 85 anos, é um dos quatro exemplares existentes até hoje que foram usados pela atriz durante a gravação do longa. O Ruby slippers é um sapato vintage de salto forrado com seda vermelha, revestido de lantejoulas na mesma cor feitas à mão, com laços feitos de tecido e strass em seu contorno.

Além de fazerem parte de um clássico do cinema, os sapatos também viveram suas aventuras. Em 2005, enquanto estavam expostos no Museu Judy Garland no Estados Unidos, o par foi roubado durante a noite e ficaram desaparecidos por 13 anos. Após uma investigação feita pelo FBI, o par foi recuperado em 2018. O autores do crime alegaram que acreditavam que o par era feito de rubis verdadeiros.