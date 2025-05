Gaby Amarantos chega aos 60 kg e comemora manequim 36: Sempre sonhei'

Gaby Amarantos, 46, comentou sobre a mudança no corpo após chegar aos 60 kg.

O que aconteceu

Cantora afirmou ter atingido 60 kg e agora passou a vestir manequim 36. "Fico muito feliz. Mas não é só sobre ter 60 kg e vestir 36, é sobre ter saúde e mobilidade. E ter coragem de mudar. As pessoas seguraram muito essa bandeira da autoestima e do body positive como se isso fosse só se aceitar do jeito que é, e não é só isso", destaca Gaby em entrevista para a revista Quem.

Body positive é o movimento que sempre defendeu o amor-próprio e a aceitação do corpo como ele é, mesmo fora dos padrões estéticos impostos. Para Gaby, no entanto, esse processo de aceitação vai além. "É você se aceitar feliz, saudável, e principalmente do jeito que você sempre sonhou e estou do jeito que sempre sonhei", comemora.