Espancada, escorraçada: Claudia Ohana elege cena mais difícil em 'Tieta'

A trama começa com a jovem Tieta, interpretada por Claudia Ohana, escorraçada da cidade pelo pai, Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), indignado com o comportamento liberal da jovem e influenciado pelas intrigas de sua outra filha, Perpétua. Humilhada, ela segue para São Paulo e, 25 anos depois, agora interpretada por Betty Faria, ela reaparece em Santana do Agreste rica, exuberante e decidida a se vingar das pessoas que a maltrataram.

Claudia se mostra feliz com a nova reprise, que começa na próxima segunda-feira (2). "Fico muito feliz em saber que uma nova geração vai assistir essa novela que marcou a época. Para mim, Tieta só traz boas lembranças. As gravações nas dunas de Mangue Seco. Esse personagem maravilhoso que é a Tieta em si".

A atriz diz que não costuma assistir a suas novelas antigas, mas com "Tieta" será diferente. "Não sou uma pessoa que fica assistindo meus trabalhos antigos, mas com certeza não vou resistir e assistirei o primeiro capítulo da novela!".

Ohana conta que aceitou o papel de imediato quando foi convidada. Na verdade, ela já iria fazer Tieta em um filme que acabou não acontecendo:

Eu já tinha estudado a personagem porque eu ia fazer o filme na Itália. Eu tinha sido escolhida para ser a jovem Sofia Loren, que seria uma versão da jovem Tieta, mas o filme acabou não acontecendo, o que eu confesso que me deixou um pouquinho frustrada na época. Então, quando veio esse convite, eu pude finalmente viver a minha Tieta, esse personagem icônico do Jorge Amado, heroína debochada, desbocada, amada. Eu fiz de uma maneira bem simples, conforme o texto e a direção me induziam. Claudia Ohana

Por fim, a artista relembra a cena mais difícil que gravou na trama: "As cenas rodadas em Mangue Seco foram tranquilas, lúdicas e maravilhosas. Lá tudo era muito mágico. Sobre a cena mais desafiadora, com certeza a da praça, onde Tieta é espancada pelo pai, foi a cena mais forte que eu fiz na novela".