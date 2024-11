Na reprise de 1994, 'Tieta' também sofreu cortes na abertura; veja o vídeo

0:00 / 0:00

Por ora, não há certeza do teor das mudanças que a Globo aplicará na abertura. "Como outras reprises, a novela pode apresentar adaptações (edições ou ajustes) em seu conteúdo para se adequar ao horário de exibição", disse a assessoria da Globo quando questionada por Splash sobre o assunto.

Sobre os cortes e mudanças, a musa da vinheta original, Isadora Ribeiro, teceu críticas. Para ela a escolha da emissora representa um 'atraso'.

É uma forma de censura e um retrocesso cultural, porque na época ninguém criticou a exibição, o público e os jornalistas eram só elogios, enfatizando a grandiosidade da obra de arte, com efeitos e luzes no corpo. A abertura da novela Tieta foi muito moderna pra época, repleta de elementos simbólicos, com a minha imagem evocando a natureza, a liberdade e a essência de uma Bahia exuberante e mística. Com todos esses elementos em destaque, a obra ajudou a alavancar a audiência

atriz Isadora Ribeiro, à revista Contigo!