O boato que cercou a morte precoce de Cláudia Magno, a Silvana de 'Tieta'

Cláudia Magno, a Silvana de "Tieta", morreu em 1994 precocemente, aos 34 anos de idade, enquanto gravava outra novela.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Cláudia Magno ficou conhecida por sua participação no filme "Menino do Rio" (1982). Depois da grande repercussão do longa de Antônio Calmon, a atriz foi chamada pela Globo para fazer uma participação em "Final Feliz".