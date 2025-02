Ary Fontoura homenageou ator já falecido com interpretação em 'Tieta'

Para viver o icônico coronel Artur da Tapitanga em "Tieta" (1989), Ary Fontoura, 92, se inspirou em um colega de profissão.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Ary Fontoura homenageou o ator Rafael de Carvalho com sua interpretação do coronel Artur da Tapitanga. O veterano revelou que tentou imitar o modo de falar do colega.