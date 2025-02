Aída cai para trás ao descobrir verdade sobre amante do marido em 'Tieta'

Nos próximos capítulos da novela "Tieta" (Globo), Aída (Bete Mandes) descobre que Carol (Luiza Tomé) é amante de seu marido.

O que vai acontecer

Tudo começará com Letícia (Renata Castro Barbosa) descobrindo sobre a 'teúda e manteúda' do pai. Durante uma brincadeira com seus amigos, a jovem ouvirá de Edmundo (Jonathan Nogueira) que Modesto (Armando Bógus) foi o responsável por trazer Carol para a cidade.