'Tieta' substitui 'Alma Gêmea'; quando termina uma novela e começa outra?

Com isso, a novela protagonizada por Serena e Rafael termina no dia 6 de dezembro. Nos últimos capítulos, veremos Cristina (Flávia Alessandra) cometendo várias loucuras, como sequestrar Dalila (Fernanda Machado) e atirar no mocinho da história.

Exibida originalmente em 1989, "Tieta" ganhará sua segunda reprise na tv aberta comemorando seus 35 anos. Livremente inspirada no romance "Tieta do Agreste", de Jorge Amado, a novela foi escrito por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares.