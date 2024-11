Minerato cometeu crime de injúria racial em falas racistas, dizem advogados

Para Jovacy Peter Filho, Minerato pode responder conjuntamente pelos crimes de injúria racial e difamação. Ela, em caso de julgamento e condenação, "caso o magistrado considere ter havido concurso material de crimes, as penas podem ser somadas, podendo chegar a sete anos (pena máxima de cinco anos na injúria racial e dois anos na calúnia)". No entanto, o criminalista ressalta ser "pouquíssimo provável uma pena aplicada nesse montante, mas em tese é possível".

Entenda o caso

Um áudio atribuído a Ana Paula Minerato foi divulgado em páginas de fofoca. "Você gosta de mina cabelo duro, de neguinha? Ali é neguinha, alguém ali, um pai ou a mãe veio da África, tá na cara", teria dito a agora ex-musa da Gaviões a um ex-namorado. Em meio às críticas, a famosa bloqueou os comentários de seu perfil no Instagram.

Outro áudio sugere que Ana Paula proferiu mais ofensas a Ananda, ao sugerir suposto encontro sexual entre o rapper KT Gomez, a cantora e integrantes do Melanina Carioca. "Você foi lá comer ela onde? Onde que você comeu ela? No hotel dela? Com Melanina Carioca? Você foi lá? Ela e quem mais? Aí ela te mostrou vídeo dando pros caras também, para os negão (sic) lá do Melanina Carioca?", diz ela no áudio divulgado pelo programa A Tarde É Sua, da RedeTV!.

Ananda rebateu as falas nas redes sociais. "Agora tu vai ver o que tu arrumou. Tu sabe que aí tu meteu um tópico muito delicado, agora o buraco vai ser mais embaixo. Tu vai ter que aguentar. Não foi mulher pra falar? Agora eu tô sabendo, geral sabe também", disse, antes de compartilhar o áudio em questão.

O grupo Melanina Carioca publicou uma nota de repúdio. "Ananda foi alvo de falas absolutamente inaceitáveis proferidas pela ex-panicat Ana Paula Minerato", diz o texto.