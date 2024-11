Ana Paula Minerato foge das críticas após supostas falas racistas

Em meio às críticas por supostas falas racistas que vazaram nas redes sociais, Ana Paula Minerato fechou os comentários de seu perfil no Instagram.

O que aconteceu

Minerato tem sido bastante criticada pelo suposto áudio que faz comentários racistas contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca. Para evitar as críticas em suas publicações no Instagram, plataforma que usa para divulgar seu trabalho e fazer publicidades, a musa bloqueou todos os comentários a fim de impossibilitar que os internautas usem o local para detoná-la.

Ana Paula ainda não se manifestou publicamente sobre o áudio que foi atribuído a ela. Splash entrou em contato com a assessoria da famosa para pedir posicionamento, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.