Rafa Kalimann explica sumiço das redes sociais: 'Precisei'

Ela ainda concilia o trabalho com a apresentação do Circuito Sertanejo e a gravação do piloto de um programa de variedades. "Ainda não posso contar muito, mas vocês vão amar", afirmou.

Kalimann estrelará "Minha Querida Alice" ao lado de Jackson Antunes. O filme é baseado no livro de mesmo nome, de Samuel Machado, que conta a história de uma mulher cujo rumo da vida muda após os irmãos descobrirem que ela é adotada.