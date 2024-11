Novo áudio revela mais supostas falas racistas de Ana Paula Minerato

Novos áudios revelaram mais falas racistas contra a cantora Ananda, 26, do grupo Melanina Carioca, nesta segunda-feira (25). As gravações são atribuídas a Ana Paula Minerato, 33.

O que aconteceu

O jornalista Gabriel Perline divulgou o material durante o programa A Tarde É Sua (RedeTV). "Ela lavava bem a louça?", pergunta a voz no áudio, associando a cantora a funções domésticas. "Ana, eu acho que você está a fim de brigar e está vindo tomando tempo. Eu não fui nem na academia e nem vou aí", responde um rapaz, que seria o rapper KT Gomez.

O áudio cita o nome de Ananda e questiona se houve um encontro com KT. "Você estava fazendo o que o dia inteiro que você não postou nada? Você foi encontrar com a com a Ananda, porque ela está em São Paulo? Ah, foi isso então. Você foi encontrar a com a Ananda, que você sumiu o dia inteiro", diz.