Filho de Maíra Cardi se casa com influenciadora em cerimônia paga pela mãe

Lucas Cardi, 24, filho de Maíra Cardi, 41, se casou ontem com a influenciadora Thuani Todeschini, 25.

O que aconteceu

Lucas e Thuani se casaram em uma festa paga por Cardi. Maíra disse que "pagou a conta" da cerimônia: "Eles falaram que iam casar de forma supersimples e, depois, quando tivessem dinheiro, iam casar 'direito'. Mas eles foram enrolando a gente, o casamento que ia ser supersimples não era mais. Antes seria para 30 pessoas, agora já passou de 100. [...] Mas eu não me meti nisso, deixei a noiva resolver do jeito dela e a gente pagou as contas".

Maíra Cardi também disse ter ajudado a nora nos preparativos do casamento. Ela deu um brinco de pérolas e diamantes para a nora, além de um sapato da grife Louboutin.